Verona-Spezia, Pazzini: "C'è grande delusione"

Marco Orrù e Matteo Fantozzi

04/04/2017 23:13

VERONA SPEZIA PAZZINI / Il capocanniere della Serie B Giampaolo Pazzini ha parlato alla fine della gara Verona-Spezia terminato con il successo dei liguri. Ecco le sue parole a Sky Sport: ''Il pallone che ho avuto tra i piedi nel finale è uscito davvero di nulla. Era un'occasione importante per noi, c'è delusione. Mancano ancora tanti punti, dobbiamo lavorare e non parlare. Dobbiamo subito riprendere a vincere. Cosa manca al Verona? Continuità, cattiveria e intensità. Non è facile rispondere. Alterniamo buone prestazioni ad altre negative. Vorremmo far di più e in questo momento non ci riusciamo. Il cammino si è complicato. La Serie B è difficile, lo sappiamo. Oggi abbiamo fatto davvero poco''.