Perugia-Pisa 2-2, Bucchi: "Siamo stati troppo ingenui"

04/04/2017 23:10

PERUGIA PISA BUCCHI / Cristian Bucchi è deluso del pareggio del suo Perugia contro il Pisa di Gennaro Gattuso. Ecco le sue parole a Sky Sport: ''Siamo partiti molto forte, perchè conoscevamo i nostri avversari. Eravamo in doppio vantaggio, ma gli abbiamo permesso di rientrare in partita. La garra si è trascinata fino alla fine, incanalata verso il nostro successo. Poi è arrivato il loro gol su calcio piazzato. Abbiamo provato a riportarci avanti, ma non ce l'abbiamo fatta. Siamo stati troppo ingenui forse negli episodi dei gol. Fa parte del percorso di crescita anche questa partita".