Spal-Novara 2-0, Semplici: "Una delle vittorie più belle della stagione"

Marco Orrù e Matteo Fantozzi

04/04/2017 23:07

SPAL NOVARA SEMPLICI / Il tecnico della Spal è felice per la vittoria contro il Novara. Ecco le parole di Leonardo Semplici a Sky Sport dopo la partita: ''Col Frosinone eravamo stati sfortunati negli episodi, poi c'era stato il passo falso di Avellino, ma oggi ci siamo ripresi. Abbiamo visto una Spal in salute, la fiducia non l'avevamo mai persa e la reazione è arrivata. Non ho mai avuto dubbi. Boscaglia se la prende con l'arbitro per il rigore? Io guardo in casa mia, ho da migliorare ancora molte cose. Rispetto tutti, ognuno ha la sua opinione. Questa la vittoria più importante? E' sicuramente una delle più belle e importanti per quello che era successo nelle ultime due partite. C'erano state delle polemiche per i troppi cambi ad Avellino, ma fa parte del gioco. Come si gestisce il vantaggio? Mancano ancora tanti punti, ma noi siamo convinti delle nostre qualità. Questo gruppo sta facendo grandi cose, ma rimaniamo con i piedi per terra. Pensiamo subito al Brescia''.