Verona-Spezia 0-1, Pecchia: "Sconfitta meritata, mancato l'entusiasmo"

04/04/2017 23:04

VERONA SPEZIA PECCHIA / Il tecnico del Verona Fabio Pecchia è stato molto schietto dopo la sconfitta casalinga contro lo Spezia. Ecco le sue parole a 'Sky Sport': "Nelle ultime partite giocate in casa e non vinte avevamo comunque fatto bene. Oggi invece la sconfitta è stata meritata, abbiamo giocato senza voglia, eravamo privi di entusiasmo. Dopo Trapani dovevamo dare continuità e invece torniamo a casa con una sconfitta pesante. C'è delusione. Oggi abbiamo fatto troppo poco per vincere la partita e quindi lo Spezia, con più voglia, ha meritato il successo. Dispiace per i tifosi, ma anche per noi perchè stavamo crescendo e oggi abbiamo davvero sbagliato tutto. Il campionato è aperto, ma non possiamo più commettere errori."