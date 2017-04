Verona-Spezia 0-1, Di Carlo: "Gara di personalità, vogliamo i playoff"

Matteo Fantozzi & Giovanni Remigare

VERONA SPEZIA DI CARLO / Il tecnico dello Spezia Domenico Di Carlo ha parlato dopo la bella vittoria contro il Verona al Bentegodi. Ecco le sue parole a Sky Sport: "Siamo venuti qua con grande personalità, sapevamo che dovevamo evitare di perdere come è accaduto nelle le ultime gare. Abbiamo impostato la gara con un pressing alto, abbiamo tenuto lontano il Verona. Vogliamo i play off e cerchiamo di lavorare sodo per raggiungere quest'obiettivo. Abbiamo tenuto bene il campo, ma abbiamo sempre attaccato con continuità. Ma a prescindere da tutto, oggi volevo vedere soprattutto la risposta dei miei. Ho avuto paura nel finale, se avesse segnato Pazzini sarebbe stata una beffa, fortunatamente abbiamo portato a casa una vittoria importante e meritata."