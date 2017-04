Perugia-Pisa 2-2, Gattuso: "Siamo vivi e proveremo a salvarci"

04/04/2017 22:57

PERUGIA PISA GATTUSO / Gennaro Ivan Gattuso è soddisfatto dopo il pareggio contro il Perugia di stasera. Il tecnico ha parlato a Sky Sport: ''Stiamo provando a salvarci. Oggi giocavamo contro una squadra forte. Siamo stati bravi a rimanere in partita, la squadra è viva. Abbiamo preso due gol su calcio piazzato. Avevo detto che avrei fatto un passo indietro se ero io il problema, ma i ragazzi mi hanno dimostrato che non è così. Abbiamo 36 punti sul campo, poi purtroppo la penalizzazione ci ha portato dei problemi che non sono di certo dipesi dalle prestazioni. Speriamo che la gente capisca".