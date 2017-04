Roma-Lazio, rissa sfiorata dentro e fuori l'Olimpico'

04/04/2017 22:54

ROMA LAZIO COPPA ITALIA TIFOSI / Una delle preoccupazioni di questo derby notturno di Coppa Italia era dovuto al possibile contatto tra le due tifoserie. In campo ha vinto la Roma ma è la Lazio a confermare il vantaggio dell'andata, volando in finale.



Al momento della prima rete dei biancocelesti però in Tribuna Monte Mario si è registrata qualche intemperanza, con una rissa sfiorata. Nessun vero scontro però è stato registrato, per una serata che si avvia verso una serena conclusione.

L.I.