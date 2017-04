Spal-Novara 2-0, Boscaglia furioso con l'arbitro: "Un rigore così non si può dare"

Matteo Fantozzi & Marco Orrù

04/04/2017 23:25

SPAL NOVARA BOSCAGLIA / Il tecnico del Novara Roberto Boscaglia è furioso contro l'arbitro a fine gara dopo il 2-0 contro la Spal. Ecco le sue parole a Sky Sport: ''Un rigore che non si può dare ci ha punito oltremodo. Abbiamo tenuto testa alla prima in classifica. Nel primo tempo abbiamo sfiorato il gol più di loro. Abbiamo sbagliato qualcosa in uscita, non siamo stati perfetti, ma non è facile giocare a Ferrara davanti a questo pubblico. Ci abbiamo messo personalità e spirito giusto, ma gli episodi hanno premiato la Spal. Il risultato è ingiusto. Il nostro primo obiettivo è la salvezza e ci siamo. Dopo 10 risultati utili consecutivi abbiamo perso una partita assurda con la Ternana e oggi abbiamo subito un'altra sconfitta che non ci sta. Abbiamo ancora buone chance di toglierci tante soddisfazioni. Saranno decisive le prossime tre partite''.