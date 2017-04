Coppa Italia, Roma-Lazio 3-2: la vittoria non basta

04/04/2017 22:39

COPPA ITALIA LAZIO ROMA FINALE / Si decide con un la vittoria della Roma il derby di Coppa Italia contro la Lazio. I biancocelesti passano in vantaggio con Milinkovic Savic, per poi raddoppiare con Immobile. La Roma non si arrende, riprendendo i biancocelesti per ben due volte con El Shaarawy e Salah. Quest'ultimo trova poi nel finale anche la rete del vantaggio, che vale soltanto per le statistiche della stracittadina.

Due reti subite sono decisamente troppe e, già nella ripersa, le chance di accesso alla finale sono più che minime. Ottima prova di Strakosha, che in più occasioni evita alla Roma di tornare realmente in corsa. Il gruppo di Inzaghi dovrà ora attendere l'esito della sfida tra Juventus e Napoli per sapere con chi dovrà giocarsi il trofeo.

L.I.