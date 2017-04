Cinema, Boldi e l'addio a De Sica: "E' sua moglie a decidere tutto"

04/04/2017 22:22

CINEMA BOLDI DE SICA / Una delle coppie comiche più note del cinema italiano è senza dubbio quella composta da Boldi e De Sica, ormai scioltasi da qualche anno. I fan non hanno mai smesso di credere in un ritorno di fiamma tra i due ma Boldi, sfruttando il settimanale 'Chi', ha svelato la ragione dell'interruzione della felice collaborazione.

L'attore decide di dedicare una lettera all'amico: "Caro Christian, ti scrivo perché sono addolorato o forse semplicemente dispiaciuto. Mi spiace vedere questo tuo lato debole che il pubblico, il tuo pubblico, il nostro pubblico, non conosce. La tua debolezza ha un nome: Silvia, tua moglie. Lei, la tua agente, che decide, che programma la tua vita da sempre, anzi, da quando hai iniziato ad avere successo, da quando abbiamo iniziato ad avere successo con Aurelio De Laurentiis, 28 anni fa. Oggi è passato più di un quarto di secolo e tra noi che cosa resta? Solo qualche messaggino. No, non lo accetto. Mi manca Christian, il mio amico, troppo, tanto".

DOMANDE - Boldi svela inoltre che prima delle interviste decisiva, l'agente di De Sica chiederebbe anche di evitare domande su di lui: "Perché? Sono il diavolo? Di che colpa mi devo autocondannare? Cara Silvia, sappi una cosa, mi manchi anche tu. Mi mancano i tuoi consigli sempre diretti e determinati. Mi manca parlare con te di Marisa, mi mancano i nostri ricordi".

L.I.