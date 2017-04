PAGELLE E TABELLINO DI SPAL-NOVARA: Antenucci un cecchino, Meret insuperabile

Giovanni Remigare

04/04/2017 22:41

PAGELLE E TABELLINO SPAL-NOVARA / Vince la SPAL sul Novara per 2-0 grazie ai gol di Antenucci su calcio di rigore e di Schiavon nei minuti di recupero. La squadra ferrarese continua a sognare la Serie A.

Ecco le pagelle del match:

SPAL

Meret 7: Alcuni interventi prodigiosi nel primo tempo, sempre attento e pronto soprattutto nelle uscite alte.

Gasparetto 6: Pochi errori, forse qualche intervento poco deciso nel primo tempo, ma tutto sommato gara sufficiente per lui. Dall'81' Silvestri s.v.

Giani 6: Non soffre mai gli avanti ospiti, si destreggia con sicurezza per tutta la partita.

Vicari 6,5: Parita ordinata e diligente per lui, rischia di andare in gol ad inizio ripresa.

Lazzari 6: Sempre propositivo sulla fascia, non riesce a creare i soliti pericoli, ma si dimostra fondamentale nel finale.

Mora 6: Tanta quantità per il numero 19 biancoazzurro, non una delle più belle partite per lui. Merita la sufficienza.

Castagnetti 6: Soffre poco a centrocampo, bravo a giocare spesso d'anticipo recuperando molti palloni. Dal 90' Schiavon 7: Tocca un pallone e segna il gol del raddoppio per la SPAL.

Schiattarella 6,5: Primo tempo complicato per lui e per tutto il centrocampo di casa, nella ripresa ha il merito di guadagnarsi il calcio di rigore che porta in vantaggio i biancoazzurri. Dal 67' Arini 6: Un ingresso in campo importante per Semplici che si affida all'ex Avellino per dare equilibrio a centrocampo.

Costa 6,5: Molto attivo soprattutto nel primo tempo con cross interessanti per gli attaccanti.

Antenucci 7: Freddo come un attaccante esperto deve essere, sblocca il risultato su calcio di rigore.

Floccari 6,5: Sempre nel vivo delle azioni della SPAL, vicino al gol nel primo tempo in due occasioni, dopo il vantaggio diventa un difensore aggiunto per portare a casa la vittoria.

All.: Leonardo Semplici 7: La SPAL oggi dimostra di saper soffrire e anche senza fare una grande partita porta a casa tre punti fondamentali per inseguire il sogno.

NOVARA

Da Costa 6: Qualche buon intervento per lui, nulla può sulla rete del vantaggio della SPAL.

Troest 5,5: Parita sottotono con qualche intervento in ritardo, ingenuo in occasione del fallo che porta al calcio di rigore poi trasformato da Antenucci.

Mantovani 6: Tiene alta la difesa e mette spesso in difficoltà Floccari e compagni, spesso in fuorigioco.

Chiosa 6: Partita di sostanza per il giovane scuola Torino, nella ripresa cala sensibilmente.

Dickmann 6: Ci si aspetta una partita più aggressiva da parte sua che nel primo tempo soffre i ritmi bassi del match, nella ripresa cerca di prendersi la squadra sulle spalle per cercare il pareggio.

Bolzoni 6: Primo tempo di buon livello per il centrocampista dei piemontesi, nel secondo tempo cala e perde spesso contrasti nella mediana. Esce stremato. Dal 77'Chajia s.v.

Casarini 6: Meglio nella prima frazione, anche per lui qualche problema fisico nel secondo tempo lo limita.

Calderoni 6,5: Tra i migliore dei suoi, bravo a dettare i tempi facendo partire la squadra da dietro con ordine.

Orlandi 6: La sua partita dura meno di un tempo, costretto ad uscire per un problema muscolare. Dal 41' Cinelli 6: Entra bene in gara cercando di dare ordine e spinta alle offensive piemontesi.

Galabinov 5,5: Spesso troppo isolato, cerca di inventare qualcosa da solo, ma non riesce ad incidere.

Lukanovic 5,5: In difficoltà in fase di ripiegamento, commette spesso falli evitabili, uno di questi gli costa il giallo. Si vede poco in avanti. Dal 57' Sansone 6,5: Entra e crea scompiglio nella retroguardia ferrarese, vera spina nel fianco per i padroni di casa.

All.: Roberto Boscaglia 6: Cerca di addormentare la gare nel primo tempo per poi affondare la spinta decisiva nel secondo tempo, ma la squadra cala e il vantaggio della SPAL cambia la partita.

TABELLINO

Spal: Meret, Gasparetto (81' Silvestri), Giani, Costa, Vicari, Mora, Castagnetti (90'Schiavon), Schiattarella (72' Arini), Floccari, Antenucci, Lazzari. All. Semplici

Novara: Da Costa, Troest, Casarini, Calderoni, Mantovani, Bolzoni (77'Chajia), Chiosa, Dickmann,Orlandi (41' Cinelli), Galabinov, Lukanovic (57' Sansone). All.Boscaglia

Marcatori: 61' Antenucci (r), 91' Schiavon

Ammoniti: Giani(S), Arini (S), Mantovani (N)