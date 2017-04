Napoli-Juventus, Insigne: "Gioco per la mia città. Higuain? Tutto normale"

04/04/2017 21:49

NAPOLI JUVENTUS INSIGNE / Nella serata di domani si disputerà la seconda sfida in pochi giorni tra Napoli e Juventus. Stavolta il match varrà per l'accesso in finale di Coppa Italia, con gli azzurri costretti a recuperare due reti dopo il 3-1 dell'andata allo 'Stadium'.

Intervenuto al 'Tg3 Campania', Lorenzo Insigne ha commentato la gara di domani, soffermandosi anche sul comportamento avuto con Gonzalo Higuain: "Tutti conoscono la nostra rivalità con la Juventus e io, unico napoletano in campo, entro con altre emozioni e responsabilità. Provo sempre a dare il massimo per la squadra e la città".

HIGUAIN - "Ci siamo salutati normalmente, sia con lui che con i compagni di Nazionale. Spero di fare gol domani ma vincere è la cosa che conta. Va bene anche se segnasse il portiere".

EPISODI - "Ci sono stati degli episodi all'andata ma non cerchiamo alibi. Dobbiamo solo fare la nostra partita. Allegri ha l'imbarazzo della scelta ma il nostro è un gruppo fantastico, che propone un gioco eccellente".

L.I.