Calciomercato Fiorentina, Antognoni: "Bernardeschi resterà un nostro patrimonio"

04/04/2017 21:34

CALCIOMERCATO FIORENTINA ANTOGNONI BERNARDESCHI / Bernardeschi patrimonio della Fiorentina oggi e in futuro: questo in sintesi il ragionamento di Giancarlo Antognoni. Il dirigente viola ha parlato a margine della 'Junior Tim Cup': "In questo periodo ogni anno ci sono sempre tante voci di mercato. Bernardeschi è un patrimonio della Fiorentina e resterà tale. Lui stesso più volte ha ammesso la volontà di restare a Firenze".

Sull'infortunio del calciatore, Antognoni ha affermato: "E' un infortunio particolare e ne sta pagando le conseguenze. Non so se ci sarà domenica, credo possa tornare senza problemi la partita successiva". Bernardeschi piace molto all'Inter.

B.D.S.