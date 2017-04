FOTO CM.IT - Roma-Lazio, il derby si regala lo spettacolo delle curve

04/04/2017 20:55

FOTO CM.IT COPPA ITALIA ROMA LAZIO CURVE / Grande spettacolo all'Olimpico', dove in pochi minuti si sono già registrate due ghiotte chance per Roma e Lazio, una per Dzeko e l'altra per Immobile. Il match distanza tra i due ha subito avuto inizio, in un'atmosfera fantastica.

Il tutto è dovuto alle due curve, che sostengono le rispettive squadre col solito calore, che a Roma mancava ormai da tempo. L'assenza delle barriere ha riportato il grande pubblico allo stadio, per un derby dal sapore particolare.

L.I.