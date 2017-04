PAGELLE E TABELLINO DI VERONA-SPAL: Granoche decisivo. Maggiore super

Marco Orrù

04/04/2017 22:38

PAGELLE E TABELLINO DI TRAPANI VERONA PROMOSSI E BOCCIATI / Il big match della 34esima giornata di Serie B tra Verona e Spezia si chiude con il risultato di 0-1. El Diablo Granoche consegna tre punti importantissimi ai liguri. Ecco le pagelle di Calciomercato.it.

VERONA

Nicolas 6: Lo Spezia è fin dall'inizio intraprendente, ma lui è sempre attento. Non compie grossi interventi, ma c'è sempre. Ovviamente incolpevole sul rigore di Granoche.

Pisano 4,5: Disorientato dai continui cambi di sistema di gioco, non è sempre lucido e lo dimostra con l'ingenuo fallo da rigore.

A. Ferrari 6: Nelle ultime partite è sempre il migliore della retroguardia e anche oggi conferma questa tendenza.

Bianchetti 5: In grandissima difficoltà sia su Granoche, sia su Piccolo, che non dà punti di riferimento.

Souprayen 5,5: Stesso discorso di Pisano. Prima più alto, poi più basso, lo si nota davvero poco. Dal 26' st Zaccagni 5,5: Prova a tenere incollata la squadra da unico centrocampista nel finale tutto all'attacco del Verona. Ammonito, era diffidato.

Romulo 6: Un po' esterno alto, un po' esterno basso. Ci mette come al solito tanta abnegazione, mette anche qualche buon pallone in mezzo. Non gli si può rimproverare nulla.

B. Zuculini 6: Valoti lo lascia spesso solo, ma l'argentino presidia bene la sua zona, senza sbavature. Dal 37' st Cappelluzzo s.v.

Valoti 5: Proposto in mediana insieme a Bruno Zuculini, ripete sostanzialmente la prova incolore di Trapani quando era entrato al posto di Franco Zuculini. Al 9' della ripresa spreca una chance favorevole. Dal 15' st Luppi 5,5: Entra con un buon piglio. Due sue iniziative creano qualche pericolo, poi si spegne subito però.

Bessa 5: E' sempre stato uno degli uomini in più di questo Verona. Oggi si nasconde letteralmente. Non pervenuto. E quando non si accende lui per il Verona è dura.

Pazzini 6: Sufficienza per l'impegno. Ci mette tanta voglia, grinta, si arrabbia con i compagni che non lo assistono al meglio. A 2' dalla fine ha una grande chance di testa, ma non è fortunato.

Siligardi 5: A Trapani aveva 'salvato' la sua prestazione con l'assist per il gol di Pazzini. Oggi l'insufficienza è piena.

All. Pecchia 5: Era l'occasione giusta per riagganciare il primo posto, ma il suo Verona spreca una grandissima chance perdendo in casa. Passo indietro dopo quello in avanti compiuto a Trapani. E le critiche ritorneranno feroci.

SPEZIA

Chichizola 6: Il Verona sorprendentemente non lo mette quasi mai in difficoltà. Brividi nel finale sul colpo di testa di Pazzini che termina di poco a lato.

Ceccaroni 6: Presidia il centro-sinistra e lo fa bene, senza grossi problemi, prima su Siligardi, poi su Luppi, anche se quest'ultimo è più attivo

Valentini 6,5: Padrone della difesa, sempre al posto giusto al momento giusto.

Terzi 6: E' quello che si scontra di più con Pazzini, delle volte uscendone vincitore, ma delle volte anche no, come nel caso dell'ammonizione.

De Col 6,5: Viene fuori alla distanza. Nel primo tempo è bloccato, mentre nella ripresa spinge molto di più arrivando spesso sul fondo, liberato anche dalla posizione di esterno nel 3-5-2. Da una sua incursione nasce l'episodio del calcio di rigore.

Maggiore 7: Prestazione sontuosa del giovane classe '98. Specialmente nel primo tempo è l'uomo in più dello Spezia. Personalità, tecnica. Sfiora il gol, ma è bravo Nicolas a negarglielo. Predestinato. Dal 36' st Mastinu s.v.

Sciaudone 6,5: Si mantiene più arretrato rispetto a Maggiore. Svolge bene il suo compito. E' onnipresente.

Djokovic 6,5: Ottima prova davanti alla difesa per il croato. Prova anche qualche bel lancio. Si disimpegna bene in un ruolo non propriamente suo.

Migliore 6,5: Al contrario di De Col è più intraprendente nella prima frazione di gioco. Mette due ottimi palloni in mezzo che mettono in crisi la difesa veronese.

Granoche 7,5: Monumentale. Da solo mette in difficoltà tutta la retroguardia avversaria. Fa a spallate, si crea occasioni ed è sempre pericoloso. Trasforma il rigore pesantissimo nella ripresa.

Piccolo 6,5: Si posiziona dietro Granoche, un pò a sinistra e un po' a destra, senza dare punti di riferimento. E crea diverse difficoltà alla difesa del Verona, assistendo al meglio il compagno di reparto. Ha il torto di sprecare un contropiede che poteva essere letale a inizio ripresa. Dal 25' st Giannetti 6,5: Entra subito grintoso, forse un po' troppo visto che si becca dopo pochi secondi un'ammonizione. Poi fa il suo là davanti in coppia con Granoche.

All. Di Carlo 7: Vittoria di prestigio e tutto sommato meritata. Il suo Spezia è fin dalle prime battute molto intraprendente. Fallisce qualche buona occasione e non permette al Verona di essere pericoloso. Poi, con Granoche, piazza l'acuto. Vittoria scacciacrisi dopo due sconfitte consecutive.

TABELLINO

Verona (4-2-3-1): Nicolas; Pisano, A. Ferrari, Bianchetti, Souprayen (26' st Zaccagni); B. Zuculini (dal 37' st Cappelluzzo), Valoti (dal 15' st Luppi); Romulo, Bessa, Siligardi; Pazzini. A disp.: Coppola, L.Ferrari, Boldor, Caracciolo, Fossati, Troianiello. All.: Pecchia

Spezia (3-5-2): Chichizola; Ceccaroni, Valentini, Terzi; De Col, Maggiore, Sciaudone, Djokovic, Migliore (dal 37' st Mastinu); Granoche, Piccolo (25' st Giannetti). A disp.: A.Valentini, Vignali, Crocchianti, Signorelli, Errasti, Baez, Fabbrini. All.: Di Carlo

ARBITRO: Nasca

MARCATORI: 34' st Granoche (S)

AMMONITI: Bianchetti (V); Terzi (S); Giannetti (S); Chichizola (S); Zaccagni (V)

ESPULSI: -