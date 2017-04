Calciomercato Roma, coppia Luis Enrique-Monchi: l'annuncio del tecnico

04/04/2017 20:13

CALCIOMERCATO ROMA LUIS ENRIQUE MONCHI / Coppia Monchi-Luis Enrique alla Roma? L'ipotesi è circolata nei giorni scorsi, ma il tecnico del Barcellona ha escluso un immediato nuovo incarico dopo l'addio ai blaugrana che ci sarà in estate. In conferenza stampa Luis Enrique - che si è già seduto sulla panchina della Roma - ha risposto così alla domanda su una possibile coppia con Monchi: "No lo vedo sulla Escalerona, la spiaggia di San Lorenzo dove andrò il prossimo anno. Se me ne vado da qui, dalla mia casa, dove mi sento bene, non è per andare in un altro club. Me ne vado per stanchezza, perché ho bisogno di riposare. Non per andare in un'altra squadra".

B.D.S.