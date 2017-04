DIRETTA Coppa Italia, Roma-Lazio 0-0: chance mancata per Dzeko - LIVE

Mario D'Amiano

04/04/2017 20:47

COPPA ITALIA DERBY ROMA LAZIO / Roma e Lazio scendono in campo per il ritorno della semifinale di Coppa Italia. I giallorossi hanno l'obiettivo di ribaltare il 2 a 0 rimediato all'andata, mentre i biancocelesti proveranno a mettere cuore e sacrificio come chiesto da Inzaghi alla vigilia del match. Allo stadio 'Olimpico' si attendono emozioni e spettacolo in campo, mentre a fare da cornice ci sarà il pubblico delle grandi occasioni. Calciomercato.it vi offre la cronaca del derby romano.

FORMAZIONI UFFICIALI

ROMA (4-3-2-1); Alisson; Rüdiger, Manolas, Juan Jesus, Emerson Palmieri; Nainggolan, Paredes, Strootman; Salah, El Shaarawy; Dzeko. All.: Spalletti.

LAZIO (3-5-1-1): Strakosha; Bastos, de Vrij, Wallace; Basta, Milinkovic, Biglia, Lulic, Lukaku; Felipe Anderson; Immobile. All.: Inzaghi.