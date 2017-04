Calciomercato Milan, Mancini: "Nessun contatto, però valuterei opportunità"

04/04/2017 19:52

CALCIOMERCATO MILAN MANCINI / Con l'arrivo dei cinesi la panchina del Milan potrebbe cambiare padrone a fine stagione. Nelle scorse settimane è circolato il nome di Roberto Mancini come possibile successore di Vincenzo Montella, indiscrezione stasera smentita dall'ex tecnico dell'Inter che, tuttavia, non ha affatto chiuso le porte a un possibile approdo sulla panchina rossonera: "Sono stato accostato ai rossoneri solo perché Fassone - con il quale è in eccellenti rapporti, ndr - può diventare il nuovo amministratore delegato, però di concreto non c'è nulla. Comunque, nel caso, valuterei l'opportunità. Penso che un tecnico vada dove pensa di poter fare bene, anche se io preferirei andare all'estero", ha concluso Mancini che, secondo rumors, sarebbe anche tra i candidati alla panchina della Roma.

R.A.