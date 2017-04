Montreal Impact, Mancosu: "Mi piacerebbe tornare in Italia, ma..."

04/04/2017 19:37

MONTREAL IMPACT MANCOSU / Matteo Mancosu, esperto attaccante italiano del Montreal Impact, ha fatto il punto sulla sua esperienza in MLS parlando anche di un possibile ritorno in Italia. Il calciatore ha spiegato prima cosa non è andato nell'esperienza al Bologna: "Al debutto nel 2015 contro la Lazio feci subito gol. Poi è arrivato Destro e sono finito in panchina, il mister schierava una sola punta - le sue parole alla 'Gazzetta dello Sport' - Il nostro è un ruolo delicato: per rendere al meglio hai bisogno di continuità e sentirti apprezzato. Drogba in panchina e io titolare? Un onore. Didier lo ammiravo in tv quando giocava la Champions e trovarmelo qui mi ha fatto effetto. Nei mesi in cui mi sono allenato con lui, mi ha insegnato molte cose. Ambizioni di un ritorno in Serie A? Normale che ci siano. Ma devo essere realista, mi godo la Mls. E' una Lega in crescita, in grado di attrarre calciatori importanti, ed equilibrata, devi lottare in ogni gara. L’ultima della classe può vincere con la prima, in Europa succede di rado. Fantastico il modo in cui qui si vive lo sport. Le famiglie vengono allo stadio per divertirsi e se vedono un bello spettacolo, nessuno si dispera se la squadra perde. Non amo le trasferte: lunghissime".

M.D.A.