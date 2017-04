Inter, Mancini: "Squadra da Scudetto con un mercato diverso. Pioli? Il calcio è stupido"

Raffaele Amato

04/04/2017 19:07

INTER MANCINI / Roberto Mancini è tornato a parlare di Inter all'indomani della sconfitta casalinga contro la Sampdoria che ha definitivamente spento le speranze di qualificazione dei nerazzurri alla prossima Champions League. Lo ha fatto difendendo Pioli, sul quale continua ad aleggiare l'ombra di Antonio Conte, e capitan Icardi preso di mira da una parte dei tifosi a causa dell'incredibile gol mangiato a porta vuota: "Stefano l'ho incontrato lunedì a Coverciano. Sui giornali ho letto nelle news Inter che la proprietà lo avrebbe confermato... Purtroppo il calcio è stupido perché si giudica un tecnico in base a una sola partita - le parole dell'ex tecnico a 'Top Calcio 24' - A mio parere ha fatto un ottimo lavoro, però non so che strategia abbia la società e se lo voglia tenere anche per l'anno prossimo. Su Mauro dico solo che è migliorato e che all'Inter non mancano certo i suoi gol. Poi a tutti gli attaccanti capita di sbagliare...".

Inter, Mancini sicuro: "Se fossi rimasto sulla panchina nerazzurra..."

Mancini ha ovviamente affrontato - con un bel po' di polemica ed eccessiva stima di sé - pure il tema legato al suo addio alla panchina interista a soli dieci giorni dall'inizio della stagione e quasi al termine di un'estate a dir poco turbolenta per via delle incomprensioni in materia di calciomercato con Erick Thohir e il gruppo Suning: "Se fossi rimasto avremmo fatto cose diverse e saremmo in una migliore posizione di classifica. Volevi Yaya Touré? Con una campagna acquisti differente sono convinto che l'Inter avrebbe potuto lottare per lo Scudetto, invece adesso il massimo può essere il terzo posto anche se Roma e Napoli rimangono più attrezzate". Lo jesino, ancora a spasso, guarda comunue con fiducia al futuro dell'Inter: "Adesso c'è una situazione più chiara all'interno del club e Suning ha potenzialità economiche enormi".