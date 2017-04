Calciomercato Napoli, Sarri verso la riconferma. In caso contrario...

Antonio Papa (Twitter: @antoniopapapapa)

04/04/2017 19:27

CALCIOMERCATO NAPOLI SARRI / Maurizio Sarri è sempre più vicino ad essere l'allenatore del Napoli anche nella prossima stagione. Le nubi che c'erano all'orizzonte si stanno diradando e la prima certezza del calciomercato azzurro del prossimo anno potrebbe essere proprio la riconferma del tecnico. Possibile, forse probabile, ma non ancora certa. Finché non ci sarà la riconferma ufficiale la porta è ancora aperta a tutte le varie opzioni vagliate anche nel passato, dai grandi nomi a una soluzione più 'smart'.

Calciomercato Napoli, i possibili sostituti di Sarri se non si trova l'accordo

Nell'ultima intervista alla 'Domenica Sportiva', Sarri ha lasciato intendere che ad oggi sembrano esserci le condizioni per restare, ma che l'ultima parola spetta comunque a De Laurentiis, o meglio alla sua soddisfazione. In fondo è dal presidente che nasce qualsiasi decisione inerente il calciomercato Napoli e quindi è lui che ha l'interruttore. Probabilmente prima di ripartire è necessario un chiarimento dopo alcune dichiarazioni del presidente Aurelio De Laurentiis, specialmente quelle di Madrid. Le parole di entrambi lasciano grossi spiragli sulla riconferma, garantita anche dal contratto fra Sarri e il Napoli già in essere e di lunga durata. Ma si sa, le certezze possono essere smentite, e quindi non è sbagliato iniziare a guardarsi un po' 'intorno' alla ricerca di possibili alternative. Da un lato c'è la linea giovane, rappresentata da Di Francesco (che però è molto vicino alla Fiorentina) e, come anticipato da Calciomercato.it, da Leonardo Semplici, che in B con la Spal sta facendo faville. Un'altra pista porta a Vincenzo Montella, la cui conferma al Milan è tutt'altro che scontata e che già in passato ha avuto qualche pourparler col Napoli. Scelte 'di immagine', ma forse un po' costose, potrebbero essere Roberto Mancini e Claudio Ranieri. Ma il vero colpaccio De Laurentiis potrebbe farlo se riuscisse ad arrivare ad una sua vecchia passione: Unai Emery, che potrebbe lasciare il PSG e che già prima di Sarri era stato corteggiato a lungo. Emery però potrebbe entrare anche in ottica Roma, visto l'imminente arrivo del ds Monchi che con l'ex Siviglia vanta un sodalizio storico e carico di trofei. Tutte ipotesi interessanti, ma tutte al momento sospese a un enorme "se". Quel "se", ovviamente, ha un nome e cognome: Maurizio Sarri.