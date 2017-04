Inter, l'imperativo di Gagliardini: "Rialziamoci!"

04/04/2017 19:07

INTER GAGLIARDINI / Momento difficile in casa Inter dopo la sconfitta di ieri sera contro la Sampdoria. Gli uomini di Pioli, quando mancano ancora due mesi alla fine del campionato, stanno già abbandonando il sogno di tornare in Champions League. Roberto Gagliardini, uscito malconcio dalla gara di ieri, ha lasciato un messaggio sui suoi profili social: "Rialziamoci subito!". L'Inter, intanto, oggi ha emanato un comunicato sulle condizioni di Gagliardini. La radiografia ha escluso lesioni per il giovane centrocampista.

M.D.A.