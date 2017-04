Calciomercato Roma, Sampaoli: "Se resto a Siviglia, voglio una grande squadra"

04/04/2017 18:57

CALCIOMERCATO ROMA SIVIGLIA SAMPAOLI / Jorge Sampaoli è tra i nomi per l'eventuale post Spalletti in casa Roma. Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia del match tra il suo Siviglia e il Barcellona, l'allenatore ha fatto il punto sul suo futuro: "Il quadro cambia ogni giorno, quello di un allenatore viene modificato con i risultati. Sono tutte supposizioni. Sono venuto con una squadra giovane per combattere in campionato e ora siamo in un momento non ideale, ma se rimango qui è per avere la possibilità di costruire un grande Siviglia".

M.D.A.