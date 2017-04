Calciomercato Milan, spunta Kjaer per la difesa: il Fenerbahce ha fissato il prezzo

04/04/2017 18:40

CALCIOMERCATO MILAN KJAER / In attesa del closing, fissato a metà aprile, il 'nuovo' Milan scandaglia il mercato alla ricerca di rinforzi per il futuro. Secondo il turco 'Amk Spor', tra i calciatori finiti nel mirino del club rossonero ci sarebbe anche Simon Kjaer, difensore danese già passato in Italia con le maglie di Palermo e Roma. Sul 28enne, in scadenza nel 2019 e a quanto pare intenzionato a lasciare la Turchia al termine di questa stagione, ci sarebbero le big inglesi - Liverpool e Chelsea su tutte - mentre in passato il suo nome è stato accostato all'Inter. Per il suo cartellino il Fenerbahçe avrebbe già fissato il prezzo: 12 milioni di euro.

