PAGELLE E TABELLINO DI ENTELLA-ASCOLI: Caputo e Troiano decisivi

Alessandro Nobile

04/04/2017 22:32

PAGELLE ENTELLA ASCOLI / Vittoria per l'Entella di Roberto Breda che ha battuto 2-1, in casa, l'Ascoli allenata dall'ex Alfredo Aglietti grazie alle reti di Caputo e Troiano. Risultato ottimo per i liguri che rincorrono un posto play-off.

ENTELLA

Iacobucci 6.5: non era facile riprendersi dopo l'errore costato i due punti a Brescia, ma il portiere reagisce bene e disputa una buona gara. Spiazzato da

Cacia sul calcio di rigore del pareggio. Riesce ad essere decisivo nel finale riscattando l'errore di pochi giorni fa che era costato due punti.

Belli 6: nessuna sbavatura per il terzino destro, diligente in entrambe le fasi ma senza eccellere.

Pellizzer 6.5: buona gara, come sempre, per il centrale difensivo ex Cittadella che tiene in piedi la retroguardia con grande leadership.

Benedetti 5.5: tiene botta nel primo tempo, a inizio ripresa atterra un avversario e causa il calcio di rigore per l'Ascoli.

Sini 6.5: buona gara sull'out di sinistra per il terzino biancoceleste, con un passaggio millimetrico mette sulla testa di Troiano l'assist per l'1-0 dei liguri.

Moscati 5.5: può dare, sicuramente, di più in mezzo al campo si prende troppe pause nel corso dei 90'. Dall'85' Pecorini Sv).

Troiano 7: come ogni settimana trascina i suoi compagni, soprattutto quelli più giovani, oggi condisce l'ottima prestazione con il gol del vantaggio dei chiavaresi.

Ardizzone 6: chiamato a sostituire Palermo, compito non semplice, non va in difficoltà e dà il suo apporto alla squadra di Breda. Dal 64' Ammari 5.5: Breda si aspetta di più dalle sue qualità, fa molta fatica ad esprimersi.

Tremolada 6.5: il trequartista ex Arezzo ha giocato un'ottima gara tra le linee, nel primo tempo ha colpito la trasferta su punizione da 30 metri. Imprescindibile.

Caputo 7: l'attaccante barese fa sempre il suo in aiuto alla squadra, ci prova ma Lanni respinge sempre i suoi ottimi tentativi. Nel secondo tempo riporta avanti l'Entella su calcio di rigore.

Catellani 5.5: partita sottotono per l'attaccante biancoceleste, corre molto per la squadra ma si fa vedere ma è quasi nullo in fase offensiva. (Dal 73' Palermo 6: entra e dà sostanza al centrocampo di Breda).

ASCOLI

Lanni 6.5: buona gara per l'estremo difensore dei marchigiani, nel primo tempo chiude più volte la porta in faccia a Caputo.

Cinaglia 5: il difensore schierato da Aglietti non si è mai fatto notare nel corso del match.

Mengoni 6: ci prova a tenere a galla la retroguardia bianconera ma qualche sbavatura non lo fa essere tra i migliori.

Gigliotti 5.5: non riesce a giocare una partita solida, tanti errori sulla sua fascia.

Mogos 5.5: non è determinante sulla sua fascia, Sini riesce a passare con buona frequenza nei 90'.

Addae 6: buon primo tempo per il centrocampista ghanese, paga l'ingenuità nella ripresa che ha regalato il calcio di rigore del 2-1 all'Entella. (Dall'80' Gatto S.v).

Bianchi 6: buona gara per il centrocampista schierato da Aglietti, in mezzo al campo cerca di ostruire gli avversari.

Giorgi 6: ci prova a trascinare i suoi compagni ma non riesce ad essere decisivo nell'economia del match.

Cassata 5.5: Aglietti si aspetta, sicuramente, di più da lui dato il suo potenziale, nella sua zona non riesce a fare la differenza.

Cacia 7: nel primo tempo è il più attivo tra i suoi e colpisce anche una traversa, la pareggia a inizio ripresa su calcio di rigore.

Favilli 6: ci prova e fa a sportellate con gli avversari ma non riesce a rendersi pericoloso in fase realizzativa. Dal 76' Perez 6: è entrato e ha provato a sbaragliare la concorrenza, non è decisivo ai fini del risultato.

TABELLINO

Entella-Ascoli 2-1

Entella (4-3-1-2): Iacobucci; Belli, Benedetti, Pellizzer, Sini; Moscati (Dal 39' st Pecorini), Troiano, Ardizzone (19' st Ammari); Tremolada; Catellani (27' st Palermo), Caputo. All: Roberto Breda.

Ascoli (3-5-2): Lanni; Cinaglia, Mengoni, Gigliotti; Mogos, Addae (Dal 35' st Gatto), Bianchi, Giorgi, Cassata (28' st Orsolini); Favilli (31' st Perez), Cacia. All: Alfredo Aglietti.

Marcatori: 6' st Troiano, 15' st Cacia su rigore, 25' st Caputo su rigore

Ammoniti: