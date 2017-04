Real Madrid, che 'scippo' all'Atletico! 24 milioni per l'erede di Sergio Ramos

04/04/2017 18:12

CALCIOMERCATO REAL MADRID HERNANDEZ / Clamoroso in Spagna: secondo quanto riportato da 'Marca', il Real Madrid è certo di 'scippare' un talento agli storici rivali dell'Atlético. Parliamo di Theo Hernandez, 19enne laterale mancino attualmente in prestito all'Alaves e che in molti, specie all'interno delle 'Merengues', considerano il degno erede di Sergio Ramos. Il giovane francese, cresciuto nel settore giovanile dei 'Colchoneros', avrebbe già trovato un accordo con Pérez per un contratto di sei stagioni. L'agente del ragazzo, Manuel Garcia Quilon, avrebbe già informato il presidente Cerezo circa l'intenzione del Real di pagare la clausola rescissoria fissata a 24 milioni di euro, mossa che farà scoppiare una 'guerra' sportiva nella Capitale spagnola.

R.A.