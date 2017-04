Napoli-Juventus, Ferlaino ci crede: "Rimonta possibile"

05/04/2017 04:07

NAPOLI JUVENTUS FERLAINO / Corrado Ferlaino, ex presidente del Napoli, ha commentato il big match tra gli azzurri e la Juventus: "La vittoria storica in coppa UEFA? Quella partita la porto nel mio cuore, il Napoli diede tutto: 2-0 ai regolamentari e rete al 120′ di Renica che fece letteralmente venir giù il 'San Paolo' - dice a 'Radio Kiss Kiss Napoli' - Ancora oggi mi emoziono. Questa squadra può ribaltare il risultato: allora ci volevano tre gol, questa volta ‘solo’ due. Spero che i tifosi possano gioire. Levare Mertens in questo momento è difficile, ha segnato molto ma si potrebbe alternare con Insigne con Milik terminale. Col polacco potremmo essere più pericolosi sugli angoli, ad esempio. Hamsik a meno quattro dal record di gol di Maradona? Diego ha giocato sette anni, Marek qualche anno in più. Il primo era un po’ di tutto, il secondo un centrocampista. Un giocatore di questo Napoli che mi avrebbe fatto piacere avere nel mio Napoli? Sarri. Questi giocatori hanno un gran vantaggio con un tecnico così bravo che li ha valorizzati".

M.D.A.