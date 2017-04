Napoli-Juventus, Reina ancora in dubbio. Nuova chance per Rafael?

a cura di Gennaro Arpaia (Twitter: @gennarojenius9)

NAPOLI REINA RAFAEL / Le notti di Coppa (e di Supercoppa) a lui portano sempre dolci ricordi. La vittoria di Doha, l'ultimo trofeo di questo Napoli, è infatti l'ultima nota lieta di Rafael. Da lì in poi, in azzurro, una lunga discesa e tanta panchina, tanto da interessare il calciomercato a più riprese per poi restare sempre a Napoli. Ma se nella scorsa stagione fu Gabriel a godere delle poche pause di Reina, quest'anno è proprio Rafael a prendere le redini della porta azzurra in sostituzione dello spagnolo. Sepe viene dietro di lui nelle gerarchie di Sarri e allora contro la Juve in campionato il brasiliano s'è preso lo spazio che meritava. Partenza negativa, col gol di Khedira, poi una gara sicura, ben coperto anche dai compagni di reparto. Ora che Reina è in dubbio anche per domani, la sua candidatura si ripropone vigorosa e decisa per la missione di Coppa.

Napoli-Juventus, riflettori su Rafael

I problemi al polpaccio di Pepe non gli danno pace. In più, le difficoltà familiari dello spagnolo - la moglie ha subito un intervento improvviso nella notte tra sabato e domenica, ora è già a casa - non gli hanno permesso di lavorare al meglio e con tranquillità anche se è di oggi il suo rientro in gruppo a Castel Volturno. Ecco perché, anche domani Rafael potrebbe rivedersi tra i pali. La Coppa l'aveva già conosciuta quest'anno: nell'unica assenza stagionale di Reina fino a domenica, con lo Spezia, era stato proprio lui a giocare dal primo minuto. Poi l'esordio in campionato ed ora le luci della ribalta, vista la missione che aspetta gli azzurri.

Si riparte dal 3-1 dell'andata in favore della Juve, un risultato non impossibile da recuperare, ma di certo complicato, viste anche le difficoltà offensive del Napoli contro i bianconeri già palesate domenica. Il portiere brasiliano sembrava anche prossimo all'uscita in vista del prossimo mercato estivo, ma questo stravolgimento in corso potrebbe anche cambiare il suo futuro e lo rimette al centro delle news Napoli. La prestazione di domenica andrà però migliorata: domani i suoi non possono permettersi di subire gol e tutti conteranno su di lui.