Calciomercato Inter, Mbappé verso il Real Madrid: il 'piano' shock di Perez

04/04/2017 17:51

CALCIOMERCATO REAL MADRID RONALDO MBAPPE / Nella prossima sessione di calciomercato il gruppo Suning sarebbe intenzionato a spendere almeno 150 milioni di euro per rafforzare la rosa dell'Inter. Tra i grandi obiettivi della proprietà nerazzurra ci sarebbe pure Kylian Mbappé, astro nascente del calcio francese in forza al Monaco. Il problema è che il 18enne stuzzica l'appetito anche di tutti gli altri maggiori club europei, in primis del Real Madrid. Secondo 'Diario Gol', il presidente delle 'Merengues' Florentino Pérez avrebbe in mente un 'piano' shock che, se messo in atto, sconvolgerebbe gli equilibri del mercato estivo: cedere Cristiano Ronaldo in Cina a una cifra folle e poi rinvestire parte del denaro incassato (si parla di circa 80 milioni di euro) per strappare il giovane attaccante transalpino, autore quest'anno di 19 gol, alla folta concorrenza, Inter compresa.

R.A.