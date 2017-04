04/04/2017 18:02

NAPOLI JUVENTUS REINA / Buone notizie in casa Napoli sulle condizioni di Pepe Reina. L'esperto portiere spagnolo, come comunicato dal club, oggi è tornato ad allenarsi in gruppo, mentre Giaccherini e Tonelli hanno lavorato a parte. C'è più ottimismo, quindi, per la sua presenza in campo domani sera contro la Juventus, anche se resta in ballottaggio con Rafael.

M.D.A.