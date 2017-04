Calciomercato Inter, Conte rinvia il futuro: "Adesso non ne parlo"

Lorenzo Polimanti (@oldpoli)

CALCIOMERCATO INTER CONTE / Di certo non l'avversario migliore da affrontare dopo un ko pesante, e soprattutto inaspettato, come quello di sabato in casa contro il Crystal Palace. Il Chelsea vuole riprendere la sua marcia verso il titolo, ma per farlo domani dovrà superare l'ostacolo Manchester City. Alla vigilia del match, il manager dei 'Blues' Antonio Conte è intervenuto in conferenza stampa, focalizzandosi sulle questioni di campo e rinviando le voci di calciomercato: "La sconfitta immeritata di sabato non ha cambiato nulla. Gli allenamenti sono gli stessi, sia quando perdiamo che quando vinciamo. Quindi quella sconfitta non cambia il nostro metodo. Il cammino è ancora lungo, e questo è un momento molto importante per tante squadre, non solo per noi. Dobbiamo continuare a lavorare duro come fatto fino ad ora. Il mio futuro? Non è il momento di parlarne - ha ribadito Conte, sempre al centro delle voci di calciomercato Inter in vista della prossima stagione - Posso solo dire che finora è stata un'annata magnifica, ci troviamo in una posizione di classifica che nessuno avrebbe potuto immaginare un anno fa".

L'ex Ct della Nazionale, poi, risponde a chi gli chiede di alcuni nomi circolati in orbita Chelsea in vista della sessione estiva: "Non mi piace parlare dei giocatori di altri club. Penso sia una mancanza di rispetto nei confronti dei loro club e dei miei calciatori".

Calciomercato Inter, Pioli sempre più in bilico. E Conte resta il sogno

E proprio mentre Conte in Inghilterra non parla di ciò che succederà a fine stagione, a Milano il futuro di Stefano Pioli appare sempre più in bilico. La sconfitta interna con la Sampdoria ha ormai sancito la fine della rincorsa interista al terzo posto che vale la Champions League e, anzi, complica notevolmente i piani anche per l'Europa League. La conferma dell'ex Lazio, dunque, si complica, mentre Suning continua a pensare ad un tecnico top per tornare ai vertici fin da subito. E Conte resta la prima opzione.