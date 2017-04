Inter-Milan, derby verità per Pioli e Montella

Stefano Migheli

04/04/2017 17:18

DERBY INTER MILAN - Archiviate le gare contro Sampdoria e Pescara, che hanno portato rispettivamente una sconfitta e un pareggio decisamente inattesi da ambo le parti, Pioli e Montella riprendono a lavorare in vista dei prossimi impegni in programma prima di Pasqua. Ad ospitare l'Inter domenica prossima sarà il Crotone, mentre il Milan riceverà a 'San Siro' il Palermo di Lopez, a rischio esonero. Per entrambe, almeno sulla carta, si tratta di due gare facili per prepararsi al meglio in vista del derby del 15 aprile.

Derby Inter-Milan, Gagliardini-Suso in dubbio

Tuttavia, proprio in funzione del derby, i due allenatori - sempre al centro di rumors di calciomercato - sperano di recuperare due giocatori considerati fondamentali nell'economica del gioco e dell'equilibrio delle rispettive squadre: nella specifico si tratta di Gagliardini dell'Inter e di Suso del Milan, due giocatori che per motivi diversi si sono distinti durante tutto l'arco delle stagione.

Infortunatosi nel primo tempo contro la Samp, le news Inter rivelano che Gagliardini ha riportato solo una distorsione alla caviglia destra, una buona notizia visto che il recupero in vista del derby è sicuramente possibile. Le sue condizioni saranno valutate giorno per giorno ma Pioli dovrebbe comunque preservarlo per la trasferta in Calabria.

Per quanto riguarda lo spagnolo Suso, il recupero dal problema muscolare procede senza intoppi e sembra potercela fare per l'attesissima stracittadina. Addirittura già domani potrebbe rientrare in gruppo e mettersi a disposizione di Montella per la gara contro il Palermo, un buon test per valutarne le condizioni fisiche e prepararsi appunto per il derby. Se così fosse, Pioli dovrebbe preoccuparsi del mattatore dell'andata quando rifilò una doppietta ad Handanovic.