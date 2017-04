Inter - Primo gol in Premier di Ranocchia, si rivede Manaj: il punto sui prestiti

Raffaele Amato

04/04/2017 17:00

PRESTITI INTER / Torna su Calciomercato.it la rubrica settimanale che offre una panoramica sui principali calciatori ceduti in prestito dall'Inter nelle ultime due sessioni e che nello scorso weekend sono scesi in campo con la maglia del proprio attuale club. Le news Inter riportano un Ranocchia in versione goleador con la maglia dell'Hull City e il ritorno di Manaj fra i titolari del Pisa di Gattuso.

Inter: Jovetic non incide, Ranocchia goleador

ESTERO

ANDREA RANOCCHIA (Hull City): sta andando a gonfie vele l'avventura in Inghilterra del centrale umbro. Sempre titolare e sabato scorso pure autore all'85' del primo gol in Premier League, peraltro decisivo per la pesante vittoria della squadra di Marco Silva, in piena bagarre salvezza, contro il West Ham.

STEVAN JOVETIC (Siviglia): pur non essendo al meglio dopo l'infortunio patito in Nazionale, l'attaccante montenegrino viene mandato in campo da Sampoli nell'ultima mezz'ora della sfida di Liga contro lo Sporting Gijon non riuscendo però a sbloccare il risultato che resterà impiantato fino alla fine sullo 0-0.

SERIE B

FRANCESCO BARDI (Frosinone): non può nulla sia sul tiro ravvicinato di Cocco e sulla rasoiata di Castaldo che permettono prima al Cesena e poi all'Avellino di bloccare il capolista Frosinone sul risultato di 1-1.

REY MANAJ (Pisa): scontata la punizione, Gattuso lo rigetta nella mischia senza ricavarne alcunché. Per l'attaccante albanese novanta minuti senza trovare la via del gol. Il Pisa perde in casa 1-0 contro la Salernitana sprofondando al penultimo posto.

ANDREA PALAZZI (Pro Vercelli): il centrocampista fornisce l'assist a Emmanuello per la rete che stende il Bari.

NICCOLO' BELLONI (Avellino): in panchina contro la Spal e in campo negli ultimi venti minuti finali della gara contro il Frosinone

GASTON CAMARA (Brescia): in campo l'ultimo quarto d'ora della sfida con la Virtus Entella terminata 2-2.

BRIGHT GYAMFI (Benevento): esce al 65', sul risultato di 1-1, dal match contro lo Spezia che la squadra campana vincerà poi 1-3

FRANCESCO FORTE (Perugia): entra al 67' contro il Vicenza. La squadra di Bucchi troverò poi il gol vittoria allo scadere con Mustacchio

GLI ALTRI: Longo (Girona, in panchina), Miangue (Cagliari, in panchina), Dimarco (Empoli, in panchina), Donkor (Cesena, non convocato), Di Gennaro (Ternana, in panchina), Della Giovanna (Ternana, non convocato), Puscas (Benevento, infortunato).