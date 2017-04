Roma, sfuma un altro obiettivo: addio più vicino per Spalletti

Michele Spuri

04/04/2017 23:00

CALCIOMERCATO ROMA NUMERI SPALLETTI / Spalletti e la Roma sempre più lontani: l'eliminazione dalla coppa Italia ad opera della Lazio, significa altro obiettivo sfumato per i giallorossi e addio più vicino per il tecnico che ha legato la sua permanenza alla vittoria di un trofeo. Il bilancio di Luciano Spalletti nella sua seconda era romanista è abbastanza positivo, almeno a livello di numeri, ma il rinnovo del tecnico toscano è stato da mesi l'argomento principale del calciomercato Roma. Il tecnico giallorosso, tornato nella capitale il 14 gennaio del 2016 ha totalizzato 66 partite.

Di queste le vittorie sono state 14 nello scorso campionato, 23 in questo, oltre alle 3 della fase a gironi di Europa League, la vittoria in casa del Villarreal nei sedicesimi e quella con il Lione all’Olimpico nel ritorno degli ottavi. Per quanto riguarda la Coppa Italia arrivate le due vittorie contro Sampdoria e Cesena, rispettivamente negli ottavi e nei quarti, e quella di questa sera. I pareggi sono invece 4 nello scorso campionato, 2 quest’anno, 3 in Europa League e 1 in Champions League nell’andata del preliminare contro il Porto, che ha complicato non poco i margini di manovra in sede di calciomercato.

Le sconfitte, infine, sono in totale 11 (1 nella scorsa stagione allo Juventus Stadium, 6 in questa Serie A, la gara di andata di Coppa Italia contro la Lazio, i due ko contro il Lione in Francia e quello contro il Villarreal all’Olimpico e infine la sconfitta casalinga nel preliminare contro il Porto).

I numeri di Spalletti: record di vittorie e fallimenti nei momenti clou

Nell’anno solare del 2016 il tecnico di Certaldo è riuscito a regalare al club giallorosso anche il record di punti, ben 84 (più 2 di inizio anno della gestione Garcia), ma anche quello delle vittorie casalinghe: ben 12 di fila, iniziate lo scorso anno con quel famoso Roma-Torino 3-2, dove era arrivata la doppietta di Totti, e concluse lo scorso 19 febbraio, sempre Roma-Torino, prima del ko contro il Napoli.

Nonostante il bilancio sia comunque positivo nel complesso, bisogna sottolineare anche come nei momenti cruciali della stagione l'effetto sui risultati non sia stato così eccezionale, anzi tutt'altro. A partire dall'uscita del preliminare contro il Porto, dove dopo il pareggio in Portogallo è arrivato il pesante ko all'Olimpico. Poi è arrivata quella settimana negativa di un mese fa, sconfitta a Lione per 4-2, la battuta d'arresto in casa contro il Napoli e poi anche il ko nella semifinale di andata contro la Lazio in Coppa Italia.