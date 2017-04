Real Madrid, infortunio Varane: salta il Bayern e il 'Clasico'!

04/04/2017 16:46

REAL MADRID INFORTUNIO VARANE / Brutte notizie dall'infermeria per il Real Madrid. Si ferma infatti Raphael Varane, infortunatosi durante l'ultima gara di campionato con l'Alaves. Impietosi gli accertamenti clinici effettuati dallo staff madrileno: lesione di secondo grado al bicipite femorale destro. Stop di almeno un mese per il difensore francese, che salterà dunque le due gare dei quarti di finale in Champions contro il Bayern Monaco ma anche il 'Clasico' di campionato contro il Barcellona.

N.L.C.