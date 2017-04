Napoli-Juventus, out Mandzukic: tutte le alternative di Allegri

a cura di Gennaro Arpaia (Twitter: @gennarojenius9)

04/04/2017 16:05

JUVENTUS MANDZUKIC ALLEGRI / Più volte, in questa stagione, è stato l'ago della bilancia di Allegri e della Juventus. Sembrava interessato dalla finestra di calciomercato dopo l'arrivo in bianconero di Higuain, invece l'anno in corso ha regalato ai tifosi bianconeri un nuovo Mario Mandzukic.

Il croato, dopo un po' di appannamento e problemi di adattamento, ha saputo convincere tutti; chiuso da Higuain nel ruolo di punta centrale, ha avuto qualità e coraggio per spostarsi sulla sinistra ed ora è un intoccabile sull'out mancino, nel 4-2-3-1 che il tecnico juventino ha saputo costruire anche per lui.

Anche la scorsa domenica, nella gara di campionato al San Paolo, contro il Napoli ha saputo fare bene, non brillando in fase offensiva, ma regalando un grande apporto alla difesa.

Ecco perché, per l'infortunio che lo terrà fuori domani sera a Napoli in Coppa Italia, Allegri è preoccupato e già studia tutte le alternative possibili.





Napoli-Juventus, Mandzukic out: Allegri pensa a Cuadrado e Alex Sandro

Niente cambio di modulo. Dalle ultime notizie Juventus che arrivano da Vinovo, pare proprio che Allegri non voglia cambiare le carte in tavola domani sera al San Paolo e riproporre, almeno nei numeri, la Juventus vista domenica.

La prima alternativa in testa al tecnico bianconero risponde al nome di Juan Cuadrado; il colombiano s'è visto solo nel finale al San Paolo e dovrebbe aver conquistato la titolarità per la Coppa. Potrebbe quindi spostarsi a sinistra, semplicemente invertendo la fascia solita d'azione, con l'inserimento a destra di Dani Alves.

Altra soluzione, invece, potrebbe prevedere l'ingresso a sinistra di Alex Sandro, con Asamoah a fare coppia con lui sull'out mancino, pronti entrambi a spingere su quel settore.

Terza ed ultima opzione, ma anche la più improbabile, la proposizione di Sturaro nel terzetto alto alle spalle della punta, spostato a sinistra ad agire proprio nella zona di competenza che è di Mandzukic.

Il ragazzo italiano, tra i jolly del calciomercato Juventus, ha sempre ben assimilato le richieste di Allegri, ma in questo caso bisognerebbe stravolgere le sue caratteristiche, anche se regalerebbe alla Juve una gran copertura in una zona nevralgica del campo.