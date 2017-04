ESCLUSIVO

Antonio Papa (@antoniopapapapa)

04/04/2017 16:34

VIDEO CM.IT NAPOLI JUVENTUS/ Dopo il primo 'round' andato in scena al 'San Paolo' domenica scorsa, Napoli e Juventus si ritrovano di nuovo faccia a faccia domani sera per la semifinale di Coppa Italia. Per fare il punto della situazione sul doppio confronto, Calciomercato.it ha intervistato in esclusiva Gianni Ambrosino, giornalista e direttore di 'Canale 21'.

BUONA VISIONE!