Chelsea, Conte sfida la Juventus: offerta SHOCK a Isco

04/04/2017 16:19

CALCIOMERCATO CHELSEA ISCO JUVENTUS / Il Chelsea si infila prepotentemente nella corsa ad Isco. Antonio Conte fiuta l'occasione, con il centrocampista spagnolo in predicato di lasciare il Real Madrid al termine di questa stagione o della prossima, visto lo stallo nelle trattative per il rinnovo del contratto con i 'blancos'. E, secondo il 'Sun', scende in campo con un'offerta notevole: quasi 10 milioni di euro a stagione. Un'offerta necessaria per convincere il giocatore, corteggiato non solo dalla Juventus ma anche dal Barcellona, dal Tottenham e dal Manchester City.

N.L.C.