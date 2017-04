Calciomercato Juventus, Zidane 'gela' i bianconeri

04/04/2017 16:02

CALCIOMERCATO JUVENTUS ZIDANE ISCO JAMES RODRIGUEZ / Zidane blinda i suoi gioielli frustrando le ambizioni di mercato della Juventus, ma anche di altre italiane. Nella conferenza stampa di presentazione della partita contro il Leganes, il tecnico del Real Madrid ha speso parole di elogio per i giocatori più in bilico, almeno stando alle voci di mercato. "Sono molto contento di Isco - ha detto - e spero che possa rimanere". Il centrocampista è (era?) un obiettivo di mercato bianconero, così come James Rodriguez, seguito anche dall'Inter. Anche sul colombiano, l'allenatore francese si è augurato che resti con la camiseta blanca anche per la prossima stagione. Discorso valido pure per Keylor Navas, il portiere costaricano seguito da bianconeri e nerazzurri ma anche da Milan e Lazio. "Se ogni tanto non lo faccio giocare - ha detto Zidane - non è perché io dubiti di lui, ma solo perché voglio dare spazio a Casilla". Forte e chiaro, il Real Madrid non cede alle lusinghe di mercato italiane.

N.L.C.