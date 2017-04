Inter, Bergomi: "Quattro innesti e si vince con Pioli! Zidane al Real..."

04/04/2017 15:43

INTER BERGOMI PIOLI / Stefano Pioli è finito sulla graticola dopo il ko interno della sua Inter contro la Sampdoria, ma in molti difendono il mister nerazzurro. Anche Giuseppe Bergomi, bandiera del club milanese, a 'Radio 24' è intervenuto sul caso: "Stefano sta facendo un percorso ed è cresciuto sempre, ha portato in alto la Lazio e con l'Inter, fino a ieri sera aveva una media punti alta. Questa è la miglior squadra possibile, ma servono 4 innesti per farla vincere. Al Real c'è Zidane, io non penso che sia meglio di Pioli".

O.P.