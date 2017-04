Serie A, Giudice Sportivo: stangata Pinilla, cinque giornate di squalifica!

04/04/2017 15:27

GENOA SQUALIFICA PINILLA / Piove sul bagnato in casa Genoa. Non bastasse il momento delicato dopo lo 0-5 interno con l'Atalanta, i rossoblu' dovranno anche fare a meno per ben cinque giornate di Mauricio Pinilla. L'attaccante cileno era stato espulso nel corso della gara contro i nerazzurri. Nella motivazione del giudice sportivo, si legge che la maxi squalifica è stata applicata al giocatore "per aver, al 14° del secondo tempo, dopo la notifica del provvedimento di ammonizione, proferito espressione ingiuriosa accompagnata da un gesto eloquente e plateale del braccio nei confronti del Direttore di gara, nonché, successivamente alla notifica dell'espulsione, per essersi avvicinato all'Arbitro con atteggiamento minaccioso e intimidatorio, trattenuto a stento da compagni e avversari, colpendo il medesimo con schiaffi sul braccio e sulla mano destra e rivolgendogli altresì espressioni minacciose".

Gli altri squalificati del Giudice Sportivo - tutti per una giornata - sono: Gazzi, Jankto, Kessié e Rossettini.

N.L.C.