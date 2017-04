Calciomercato Inter, su Schick c'è l'Atletico Madrid. E Brozovic...

04/04/2017 15:25

CALCIOMERCATO INTER SCHICK BROZOVIC ATLETICO / L'Inter ha perso sotto i colpi della Sampdoria ieri davanti al malcontento del gremitissimo 'San Siro'. Grande protagonista della gara Patrik Schick, obiettivo proprio dei nerazzurri in vista della sessione estiva di calciomercato. Allo stadio però c'erano anche emissari dell'Atletico Madrid, presenti nella struttura milanese per vedere l'evoluzione dell'attaccante ceco. Tra pochi mesi potrebbe scatenarsi un'asta internazionale per il centravanti, ma non solo lui nel mirino degli spagnoli: anche Lucas Torreira, regista dei liguri, sul taccuino dei 'Colchoneros'.

Calciomercato Inter, Brozovic: la clausola spaventa

Gli iberici hanno anche seguito la prestazione non esaltante di Marcelo Brozovic: il calciomercato Inter nei passati mesi infatti aveva parlato dell'accostamento proprio al club di Madrid. La clausola rescissoria nel contratto del croato, secondo 'gazzamercato.com', però in questo momento avrebbe fatto scendere l'attenzione sul giocatore.

O.P.