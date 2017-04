Calciomercato Arsenal, l'avventura di Ospina è ai titoli di coda

05/04/2017 01:09

CALCIOMERCATO ARSENAL/ Sta per finire l'avventura di David Ospina con la maglia dell'Arsenal. Secondo quanto riportato da 'Talk Sport', il club londiese ha già deciso che non punterà più sul portiere colombiano nella prossima stagione. Ospina, oscurato da Cech nelle ultime due stagioni con i 'Gunners', ha diversi estimatori in giro per l'Europa: dalla Juventus al Besiktas, passando per Roma, Everton, Marsiglia e Fenerbahce, sono tanti i club che negli ultimi mesi hanno mostrato interesse nei suoi confronti.

S.F.