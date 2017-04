04/04/2017 15:04

CALCIOMERCATO LIVERPOOL/ Nella prossima stagione, il Liverpool potrebbe avere un nuovo portiere. Come riportato da 'TF1', il tecnico dei 'Reds' Klopp, poco convinto sia da Mignolet che Karius, ha messo nel mirino Steve Mandanda, ex Marsiglia ora in forza al Crystal Palace.

S.F.