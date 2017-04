Calciomercato Sampdoria, giornata di incontri: dirigenza sul doppio colpo!

04/04/2017 14:40

CALCIOMERCATO SAMPDORIA DRIUSSI SOSA / La Sampdoria dopo la vittoria a 'San Siro' contro l'Inter si è subito messa al lavoro oggi per puntellare la squadra con ulteriori rinforzi. L'obiettivo di Massimo Ferrero e della dirigenza ligure è quello di consegnare a Giampaolo una rosa ancora più competitiva.

In mattinata c'è stato l'incontro con l'agente di per Borna Sosa della Dinamo Zagabria: costo operazione 7 milioni di euro. Per il terzino croato i blucerchiati non vanno sopra i 4 milioni. Non solo: nel pomeriggio infatti è in agenda anche un incontro per Sebatian Driussi del River Plate, come riporta 'Sky Spor'.

O.P.