Barcellona, Luis Enrique 'difende' Allegri e la Juventus

04/04/2017 14:46

BARCELLONA JUVENTUS LUIS ENRIQUE ALLEGRI / La sfida di Champions League tra il Barcellona e la Juventus si avvicina. E Luis Enrique, tecnico dei catalani, mostra di rispettare molto i bianconeri e il loro tecnico, Allegri, prendendo le sue difese dopo le critiche subite dal livornese a margine della prestazione di Napoli. "Ho visto una parte del match - ha detto nella conferenza stampa di presentazione della gara con il Siviglia - Non capisco le critiche che ci sono state in Italia. La Juve è andata in vantaggio subito. E' vero che poi non riusciva a togliere il possesso di palla al Napoli, ma è una squadra temibile anche senza palla. Vedremo cosa faranno in campo anche domani e lo prenderemo come riferimento, ma è una squadra che ha moltissimi punti di forza". Sul proprio futuro, ha aggiunto: "Se vado via dal Barcellona, da casa mia, non è per andare in un'altra squadra. Si tratta solo di stanchezza, nient'altro".

N.L.C.