Barcellona, rinnovo Messi: arriva la svolta

04/04/2017 14:35

CALCIOMERCATO BARCELLONA RINNOVO MESSI / La telenovela Messi potrebbe essere giunta alla conclusione. Secondo il programma radiofonico 'El Larguero', in onda sull'emittente iberica 'Cadena Ser', Jorge Messi, padre/agente del fenomeno argentino, è atteso a Barcellona nel mese di maggio, per mettere nero su bianco il nuovo accordo tra la 'Pulga' e il club catalano. L'attuale contratto del quattro volte Pallone d'Oro scade a giugno 2018, è attesa la firma sul prolungamento fino al 2022, quando cioè Messi avrà 35 anni. Una sorta di contratto a vita, dunque, per l'argentino: sfumano i sogni di quanti, dal Psg al Manchester City, sognavano di portarlo via dal Camp Nou.

N.L.C.