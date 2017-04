Napoli-Juventus, infortunio Reina: ottimismo per il recupero dello spagnolo

04/04/2017 14:15

NAPOLI JUVENTUS INFORTUNIO REINA / Corsa contro il tempo in casa Napoli per recuperare Pepe Reina. Il portiere azzurro, fermo ai box domenica sera per i postumi dell'infortunio al polpaccio rimediato con la nazionale spagnola, potrebbe recuperare per la gara di domani sera in Coppa Italia contro la Juventus. Secondo 'Sky', gli esami hanno riscontrato che l'estremo difensore ha riassorbito il guaio muscolare e quest'oggi si valuterà la possibilità di farlo scendere in campo.

N.L.C.