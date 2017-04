Calciomercato Fiorentina, agente Babacar: "Contenti di essere rimasti. Con Corvino..."

04/04/2017 14:05

CALCIOMERCATO FIORENTINA AGENTE BABACAR / Intervenuto ai microfoni di 'Radio Bruno', Patrick Bastianelli, agente di Khouma Babacar ha fatto il punto sul futuro dell'attaccante della Fiorentina. Il senegalese è tornato al gol, peraltro decisivo, nella sfida contro il Bologna: "E' felice per aver segnato e per aiutare la squadra a rimanera in corsa per l'Europa League. Penalizzato dal duello con Kalinic, ma è maturato molto e con solo 8 da titolare ha comunque segnato 8 gol".

MERCATO - "E' legato a Firenze ed ha detto di no anche all'Inghilterra la scorsa estate. Adesso rimaniamo concentrati sul campo, ma non siamo pentiti di non essere andati via. A fien stagione faremo le nostre valutazioni con Corvino".

O.P.