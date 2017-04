Calciomercato Juventus, ecco Bentancur: il nuovo 'jolly' di Allegri

Giorgio Musso (Twitter: @GiokerMusso)

04/04/2017 13:47

CALCIOMERCATO JUVENTUS BENTANCUR - La Juventus si arricchisce di un altro gioiello sul calciomercato. Ieri Rodrigo Bentancur è sbarcato a Torino per le visite mediche con la 'Vecchia Signora', anticamera dell'ufficializzazione del passaggio in maglia bianconera che dovrebbe arrivare entro il 20 aprile, data di scadenza concordata con il Boca Juniors per esercitare l'opzione d'acquisto maturata nel 2015 dopo l'affare che ha riportato Tevez nel club argentino. Agli 'Xeneizes' andranno subito 9,4 milioni di euro, più eventuali e ulteriori bonus fino a complessivi 12 milioni, oltre al 50% di una futura rivendita.

Calciomercato Juventus, jolly Bentancur: caratteristiche tecniche e posizione in campo

Il talento classe '97, messosi in evidenza con la maglia del Boca e negli ultimi tempi al Sudamericano Under 20 in Uruguay, oltre a Marotta e Paratici per il calciomercato Juventus ha stregato anche il tecnico Massimiliano Allegri, soprattuto per la sua duttilità tattica in quasi tutti i ruoli del centrocampo. Sotto le gestioni Aruabarrena prima e Schelotto poi, Bentacur ha giostrato sia da regista davanti la difesa che come mezz'ala, ma anche nella posizione di trequartista dietro le punte o tornante di centrocampo. Un eclettismo che farà molto comodo all'allenatore toscano, vicino quest'ultimo al rinnovo e alla permanenza sulla panchina dei campioni d'Italia.



Il baby albiceleste sarà un prezioso innesto soprattutto se Allegri dovesse continuare ad utilizzare il 4-3-2-1 a trazione anteriore, con il 19enne calciatore che potrebbe essere impiegato in tutti e tre i ruoli della trequarti ma anche, in caso di necessità, davanti la difesa. Qualità, muscoli e visione di gioco per Bentancur, abile negli spazi stretti però un po' meno sul lungo e negli inserimenti senza palla. Toccherà adesso alla Juventus farlo maturare ed esaltarne il talento, con i bianconeri che sul mercato lo hanno strappato anche alla concorrenza del Milan come successo qualche mese prima con Pjaca.